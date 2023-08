il messaggio

«Contro il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, minacce di morte via social, insulti di ogni tipo, squallide intimidazioni. Tutto ciò non è tollerabile. Esprimo sincera vicinanza e solidarietà al premier. Sono certo che non si farà impressionare dagli odiatori di professione». Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.