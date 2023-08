Calcio mercato

LAMEZIA TERME Fc Lamezia comunica che sono ufficialmente calciatori giallobù: Giovanni Dragà, esterno, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il 3/08/2005, in prestito dal Bologna Fc, la scorsa stagione ha militato nel Venezia Under 18 A-B, l’esterno Jeremiah Rudolf Boakye, nato il 10/08/2004, originario del Ghana, proveniente dal Sassuolo e il portiere Matteo Palmieri, nato a Roma l’8/10/2004, altezza 185cm. la scorsa stagione in D con la Lupa Frascati.