Il mondo del vino calabrese in lutto, scompare Nicodemo Librandi

La scomparsa

CIRO’ MARINA È scomparso Nicodemo Librandi considerato a ragione un pilastro dell’economia calabrese. Figura storica nel comparto vitivinicolo calabrese era nato a Cirò Marina nel 1945. Librandi è deceduto all’ospedale Annunziata di Cosenza dove si trovava ricoverato da pochi giorni per un male incurabile.

Una vita intera dedicata alla crescita del settore grazie ad una sapiente azione di conduzione dell’omonima azienda e che ha rilanciato sul mercato non solo italiano valorizzando la calabresità nel mondo.

Con una laurea in Matematica conseguita all’Università “La Sapienza” di Roma, Librandi svolse la sua attività di insegnamento per oltre un decennio, prima di dedicarsi interamente – assieme al fratello Antonio Cataldo – nella gestione dell’azienda vitivinicola di famiglia.

Una scelta premiata dai successi costanti e che hanno permesso alla Librandi di registrare un incremento di fatturato crescente ma soprattutto di affermarsi in Italia ed all’estero come uno dei marchi più importanti del made in Italy. Una sorta di messaggero della calabresità del mondo che ha saputo ribaltare le sorti del settore vinicolo della regione conquistando riconoscimenti via via crescenti.

A lui si deve la strategia che ha saputo coniugare la tradizione millenaria di una terra d’elezione dei vitigni come il Cirotano con la sperimentazione di nuovi percorsi grazie alla collaborazione con i più importanti esperti in campo nazionale ed internazionale del settore.

Per i meriti conseguiti sul campo a maggio scorso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria gli ha conferito il titolo di dottore di ricerca honoris causa in Scienze agrarie, alimentari e forestali.

Profondo dolore per la scomparsa dell’imprenditore è stato espresso dal direttore del Corriere della Calabria, Paola Militano e da tutta la redazione.

Occhiuto: «La Calabria perde un simbolo di eccellenza»

«Con Nicodemo Librandi scompare un simbolo di eccellenza e modernità per la Calabria e per la filiera vitivinicola nazionale. Imprenditore illuminato che ha sempre puntato sull’innovazione e sul coraggio, portando in alto i suoi prodotti e l’immagine della nostra Regione. A nome della Giunta regionale che ho l’onore di presiedere esprimo un sentimento di cordoglio e di vicinanza alla famiglia e all’azienda». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Confagricoltura: «Giorno triste per la Calabria»

«E’ un giorno tristissimo per la Calabria. Nicodemo Librandi è stato un protagonista assoluto della storia economica e produttiva regionale, alfiere di un’agricoltura capace di avere visione e prospettiva, interprete del legame tra vino e territorio, imprenditore capace di avviare percorsi di collaborazione con altre realtà imprenditoriali ed immaginare la produzione come sistema territoriale.

Il suo percorso di vita e d’impresa, diciamolo con franchezza, è stato un faro, la testimonianza autentica di una Calabria vinicola fiera ed orgogliosa che si è prima aperta al mondo ed è poi divenuta protagonista nel contesto nazionale ed internazionale.

Di Nicodemo Librandi conserveremo gli insegnamenti, il ricordo della sua apertura mentale, la volontà nel perseguire e centrare obiettivi che nel momento in cui li ha immaginati apparivano come irraggiungibili.

Così come conserveremo l’immagine e la sostanza di un uomo che è stato in grado di essere, in definitiva, vero erede di Enotria.

Alla moglie Vincenza Alessio, ai figli Raffaele e Paolo, giungano le più sentite e commosse condoglianze del presidente nazionale Massimiliano Giansanti, del componente di Giunta Nicola Cilento, del presidente di Confagricoltura Calabria Alberto Statti, del presidente Confagricoltura Crotone Diego Zurlo e dell’intera Confagricoltura che ha avuto l’onore di avere Nicodemo tra i propri soci.

Mancuso: «Mancherà a tutti noi»

«Nicodemo Librandi è stato, per cultura e umanità, un eccellente imprenditore moderno, il cui successo, unanimemente riconosciuto, è stato costruito grazie alla dedizione al lavoro, merito e competenza». È quanto afferma il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso che aggiunge: «Mancherà a tutti noi, ma non dubito che ciò che di più ha simboleggiato nel corso della sua fulgida attività imprenditoriale, a partire dal rispetto dei valori costituzionali e della crescita sociale e collettiva, continuerà a permeare le menti degli imprenditori creativi e coraggiosi e delle nuove generazioni. Capace di coniugare efficacemente, in un settore strategico come la viticoltura, tradizione e innovazione, Nicodemo Librandi ha rappresentato nel mondo uno degli ambasciatori più affidabili del patrimonio di civiltà e di ciò che di bello e originale la Calabria mette a disposizione dell’umanità. Alla sua famiglia rivolgo un pensiero commosso e le più sentite condoglianze del Consiglio regionale».

Zimbalatti: «Ha reso famosa la Calabria nel mondo»

«Il Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Prof. Giuseppe Zimbalatti, a nome dell’intera Comunità Accademica, partecipa al lutto della famiglia per la perdita del Prof. Nicodemo Librandi, imprenditore vitivinicolo illuminato che, con la sua attività, ha reso famosa la Calabria nel mondo e Dottore di Ricerca Honoris Causa in Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria».