Manovra, Occhiuto duro con l’Ue: «Illogico se torna al vecchio Patto di stabilità»

l’intervento

CATANZARO «Spero che l’Europa continui a fare l’Europa che è stata negli ultimi 2-3 anni, dopo l’emergenza Covid. Sarebbe illogico che abbia deciso di investire tante risorse per uscire dalla pandemia e per fronteggiare la crisi derivante dal conflitto in Ucraina, per poi azzerare questi interventi con un ritorno repentino al vecchio Patto di stabilità.

Un’evenienza di questo tipo sarebbe difficile da gestire in Paesi come il nostro che hanno un debito pubblico così elevato». Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo questa mattina ad “Agorà Estate”, su Rai 3.

Migranti, Occhiuto: «Non è colpa del governo se manca un sistema di integrazione»

Occhiuto ha parlato anche di immigrazione. «Penso che 100mila migranti all’anno – ha detto – in un Paese di 60 milioni di abitanti, non dovrebbero essere molti. Il problema è che non abbiamo un modello di integrazione, e allora 100mila migranti diventano troppi.Ma non si può addebitare ad un governo in carica da 10 mesi il fatto che in Italia manchi un sistema di integrazione. Ci sono forze politiche che hanno governato ininterrottamente per 11 anni che questo sistema di integrazione in un Paese come il nostro, che si affaccia sul Mediterraneo, lo avrebbero già dovuto costruire. Certo, io sono per l’accoglienza diffusa perché spero si sia capaci di trasformare un problema come quello dell’immigrazione in un’opportunità, e credo che l’accoglienza diffusa – ha aggiunto – possa rappresentare l’occasione per far nascere, ad esempio, la micro imprenditorialità anche in Regioni come la mia».

Occhiuto successivamente è intervenuto, sul suo profilo Twitter, sulla tragedia dei cinque operai uccisi da un treno a Airaudo, nel Torinese. «Sciagura immane nella notte – scrive il governatore –sulla linea ferroviaria Torino-Milano, vicino alla stazione di Brandizzo. Cinque operai sono stati travolti e uccisi da un treno in transito. Cordoglio alle famiglie delle vittime, vicinanza alla comunità piemontese e al presidente Alberto Cirio».