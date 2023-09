Scompare un ambasciatore della Calabria nel mondo

Il ricordo

Ha tracciato una rotta per chi crede in una Calabria diversa, capace di esportare qualità ed eccellenza. Un imprenditore di successo ma sempre attento ai rapporti umani. Perché tra gli insegnamenti lasciati da Nicodemo Librandi spicca l’attenzione alla comunità, al territorio, alla storia di un luogo.

Un ambasciatore della Calabria nel mondo. Grazie a lui il vino Cirò ha raggiunto vette altissime ed è stato apprezzato dagli esperti internazionali del settore conquistando fette di mercato importanti. È stato un vero e proprio pioniere: un calabrese di cui essere orgogliosi. Ha saputo capire, interpretare e tramandare la grande cultura del vino che ci hanno lasciato in dono i Greci.

Mi legava a lui un rapporto di profonda stima e di grande amicizia. Un grande abbraccio a tutti i suoi cari. Caro Nicodemo, ci mancherai.

*amministratore unico Sorical