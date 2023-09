Agricoltura, La Pietra a Scilla: «Sostenibilità ambientale ed economica vanno insieme»

L’intervento

SCILLA «Senza sostenibilità economica delle aziende agricole non ci può essere sostenibilità ambientale». Lo ha detto il sottosegretario al Masaf, Patrizio La Pietra, nel corso del suo intervento all’Ecr Party Culture Weekend, in corso a Scilla, in Calabria. «Gli agricoltori – ha proseguito il sottosegretario – sono i primi custodi dell’ambiente ed è soprattutto grazie al loro prezioso lavoro che è possibile garantire la corretta conservazione del territorio». Compito delle istituzioni è quindi, a loro volta, ha aggiunto, «quello di garantire i presupposti per una sostenibilità economica delle attività agricole, perché così facendo garantiamo il necessario approvvigionamento agroalimentare, il fondamentale indotto economico che ne deriva, e al contempo, anche l’attenzione all’ambiente». Qualora quest’ultima venisse a mancare, ha concluso la Pietra, «determinerebbe un dissesto idrogeologico le cui conseguenze sono ormai chiare a tutti noi».