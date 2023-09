L’ex bomber Amoruso conferma: «Anch’io nella cordata per salvare la Reggina»

sport

REGGIO CALABRIA Una manifestazione di interesse per l’acquisizione della Reggina. Anche l’ex attaccante amaranto Nicola Amoruso – raggiunto telefonicamente dal sito “Tutto Reggina” – starebbe cercando di fare uscire dal guado la squadra dello Stretto. L’ex bomber, oggi cittadino onorario di Reggio Calabria, ha spiegato: «Stiamo valutando con i miei soci Iuliano e l’imprenditore Lello Saladino, la possibilità di partecipare alla manifestazione di interesse per l’acquisizione della Reggina. I nostri legali e professionisti nelle prossime ore si confronteranno con l’amministrazione per capire se ci siano i presupposti necessari per partecipare e presentare il nostro progetto tecnico, sportivo e finanziario che in modo solido ed equilibrato porti presto la Reggina nella serie professionistica».