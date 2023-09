Reddito di cittadinanza, «non ci spaventano i manifestanti manovrati dalla malavita»

I NODI DELLA POLITICA

SCILLA «Dopo lo stop al reddito è a rischio la tenuta sociale? Spero di no, ma non possiamo farci influenzare da qualche decina di manifestanti manovrati da alcune forze politiche o dalla malavita locale». Lo dice Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, ospite del meeting di Ecr, in corso a Scilla in Calabria. «Noi – sottolinea – ci dobbiamo occupare di cosa serve alla nazione. Superare la follia del reddito è una cosa necessaria» perché il reddito «è una cosa sbagliata culturalmente».

«I ragazzi abbiano il mito di Gratteri piuttosto che quello di Gomorra»

Il parlamentare di Fdi insiste e spiega che, da parte sua, con il Reddito di cittadinanza non si è fatto un danno alla criminalità. Per il responsabile Organizzazione del partito, occorre «sostituire» un mito «sparso tra ragazzi»: «Preferisco ci sia il mito di Gratteri che il mito di Gomorra».

«Ponte sullo Stretto necessario, lo porteremo a termine»

Altro tema affrontato è il Ponte sullo Stretto, ritenuto da Donzelli «necessario, altrimenti come è possibile diventare il collegamento tra l’Africa e l’Europa se poi ci si ferma in Sicilia e non si riesce ad arrivare in Calabria. Ci lavoreremo e porteremo a termine questo grande obiettivo strategico che da sempre il centrodestra ha voluto portare avanti».