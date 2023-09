Serie B, il Catanzaro vince contro il Lecco

Sport

LECCO Lecco vittima sacrificale del Catanzaro? Non proprio. Nel primo tempo è quasi un monologo. Prima è Iemmello a vedersi annullato il gol per tocco di braccio su testa di Brighenti poi è lo stesso Iemmello a mettere in rete di testa, mentre la difesa del Lecco resta immobile sul cross da sinistra di Vandeputte. Poi Novakovich ha un buon pallone di testa per pareggiare su cross di Giudici da destra ma lo spreca. Al 10′ comunque c’era stato un palo di Iemmello che aveva già sancito la superiorità calabrese. Nella ripresa la partita sembra persa all’11’ quando Vandeputte insacca tutto solo un diagonale di sinistro. Ma Novakovich, su angolo di Lepore, di testa riporta sotto il Lecco. E al 38′ il miracolo sembra fatto. Testa di Novakovich e poi in mischia Caporale pareggia. Poi la difesa bluceleste si imbambola e Donnarumma di testa fa compiere un miracolo a Melgrati, arriva Verna e la mette dentro. È il 41′, e due minuti dopo Donnarumma sfrutta un altro errore, questa volta di Bianconi, e insacca il quarto. Eusepi al 47′ mette dentro il terzo gol bluceleste, prima del fischio finale.