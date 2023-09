Festa dell’Unità a Vibo, Sposato: «Il 7 ottobre a Roma porteremo in piazza la vertenza Calabria»

l’intervento

VIBO VALENTIA Il Segretario Generale Cgil Calabria Angelo Sposato intervenendo alla festa regionale dell’Unità a Vibo Valentia ha riportato le motivazioni della manifestazione nazionale del 7 ottobre a Roma. «Mettere al centro la lotta alla povertà – ha affermato Sposato – introdurre un salario minimo, aumentare subito salari e pensioni, reintrodurre le conquiste sociali smantellate, abrogando le leggi che hanno prodotto la precarietà con l’alibi della flessibilità, può essere la via maestra per una nuova stagione dei diritti. La mobilitazione è necessaria per fare cambiare le politiche sbagliate di questo governo. Ed anche sulla legge Fornero andrebbe fatta una riflessione per un referendum abrogativo. L’emergenza climatica, demografica, la pandemia salariale sono temi che vanno affrontati con il consenso delle parti sociali. Il 7 ottobre saremo a Roma per una nuova lotta sociale. Siamo pronti a portare la vertenza Calabria in piazza e ad aprire una nuova vertenza Mezzogiorno».