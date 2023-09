Reggina, Taibi e Belardi pronti a guidare il club

sport

REGGIO CALABRIA Dopo il verdetto del Consiglio di Stato e l’addio definitivo alla Serie B, la Reggina è destinata a ripartire dai dilettanti. Sono ore frenetiche in riva allo Stretto. Dopo l’interessamento e il dietrofront di una cordata guidata dall’ex bomber amaranto Nicola Amoruso, sembra sempre più vicino l’acquisto da parte di una nuova cordata rappresentata dall’ex portiere Massimo Taibi, direttore sportivo dei calabresi nell’ultima stagione. L’ex numero uno assumerebbe il ruolo di Dg mentre ad operare sul mercato sarebbe un altro simbolo della recente storia amaranto, l’ex portiere Emanuele Belardi. Al duo dal cuore reggino, i tifosi affidano la speranza di ripartire e in fretta con l’obiettivo concreto di tornare nel calcio che conta. Taibi, nelle prossime ore, potrebbe annunciare novità importanti in conferenza stampa.