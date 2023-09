Orrore in un condominio a Rende, quattro gattini trovati uccisi nel cortile

il caso

RENDE “Orrore la mattina del 1 settembre nel condominio Ely in via Verdi a Rende. Quattro gattini, ancora allattati dalla mamma gatta, sono stati uccisi, uno decapitato come fanno i mafiosi quando firmano un delitto”. Lo riferisce in una nota il signor Emanuele Ruvio, che ha denunciato il fatto ai carabinieri. “Ad occuparsi di mamma gatta Pola e poi Macchia – racconta Ruvio – era la signora Katia assieme a Teresa e noi. I gattini assieme alla mamma venivano accuditi con grande dedizione mantenendo sempre pulito e in ordine il cortile. Tutto andava bene (pare). La mamma gatta puntualmente andava improvvisamente nei garage a cercare qualcosa … si scopre che vi era un gattino, il quarto, incastrato in una intercapedine da li a poco è scattato l’allarme chiamando i vigili del fuoco di Cosenza terminando a lieto fine la storia dei gattini che finalmente non erano più tre ma quattro. Mamma gatta contenta di aver ritrovato il suo quarto figlio si recano tutti a dormire in una pianta situata vicino alla scala principale de complesso Ely. La famiglia, appena ricomposta, grazie ai vigili del fuoco, la notte è stata uccisa ad opera di un balordo criminale facendo trovare i corpicini in fila ed uno con la testa staccata all’ingresso del complesso . Scene atroci che hanno sconvolto coloro i quali se ne occupavano e dall’altra parte il silenzio di tutti. Sono state mobilitare tutte le associazioni locali e nazionali”.