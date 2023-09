Reggina, sono 3 le manifestazioni di interesse arrivate in Comune. Domani la decisione

la nuova società

REGGIO CALABRIA Sono tre le manifestazioni di interesse arrivate nella giornata odierna presso il protocollo del comune di Reggio Calabria per l’assegnazione del titolo sportivo per la partecipazione al prossimo campionato di calcio di serie D della Reggina, la cui società è stata esclusa dal campionato di serie B. Il bando scadeva oggi alle 13.

Le tre proposte, indicate per ordine di arrivo e intestate a “La Fenice amaranto Asd” (rappresentata dall’avvocato Ferruccio Maria Sbarbaro), “Ssd Reggio Football club arl” e “Italudo srl Reggina Football club”, verranno accuratamente valutate e, nella giornata di domani, verrà comunicato l’esito dell’aggiudicazione. La più importante tra le manifestazioni di interesse risulta essere quella dell’imprenditore, nonché sindaco di Terni ed ex presidente della Ternana calcio Stefano Bandecchi, proprietario di Unicusano per l’acquisizione del 50 per cento delle quote societarie.