Di Bartolo: «La libertà intimorisce la ‘ndrangheta»

l’intervento

VIBO VALENTIA «La libertà intimorisce la ‘ndrangheta. È questo il messaggio dirompente di cui tutti dobbiamo essere custodi e artefici nella realtà di ogni giorno». Lo afferma in una nota Giovanni Di Bartolo, segretario provinciale del Pd di Vibo Valentia.

«L’impegno portato avanti in questi anni – evidenzia Di Bartolo – nel ricordo di Maria Chindamo, insieme ai familiari, alle istituzioni, alle associazioni e ai cittadini, grazie al lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine, ha reso più vicine la verità e la giustizia. La rinascita della Calabria, la costruzione di un futuro di libertà e di crescita per il nostro territorio, deve essere l’impegno collettivo da rinnovare con rigore e coerenza, mettendo al centro di ogni azione quotidiana i valori irrinunciabili di legalità, di giustizia e di solidarietà».