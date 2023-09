Interviene per regolare il traffico, operaio travolto ed ucciso a Lamezia – FOTO E VIDEO

Il fatto

LAMEZIA TERME Un operaio di 24 anni che lavorava sulla statale Due Mari è stato travolto ed ucciso a Lamezia Terme. L’uomo, residente a San Pietro Apostolo in provincia di Catanzaro, lavorava per un’impresa che svolge servizi stradali per conto dell’Anas. Sarebbe intervenuto per regolare il traffico sull’importante arteria dopo un incidente stradale avvenuto sulla rotatoria di Sant’Eufemia che porta allo scalo aeroportuale.







Sinistro che aveva coinvolto, in mattinata due vetture, una Volkswagen Golf e un’Audi. Proprio mentre stava segnalando l’incidente sarebbe stato investito da un’altra auto che circolava nella zona. Nonostante gli immediati soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti oltre al personale del 118 anche gli agenti della Stradale e una pattuglia dei carabinieri. Sulla vicenda si è aperta un’indagine per comprendere l’esatta dinamica di quanto avvenuto e eventuali responsabilità sull’accaduto. (redazione@corrierecal.it)