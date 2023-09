Music for Change, gli otto finalisti del premio di “Musica Contro Le Mafie”

l’evento

Music for Change, il più importante premio musicale europeo a sfondo civile organizzato dall’Associazione Musica Contro Le Mafie, svela i nomi degli 8 Finalisti che accederanno alle ultime fasi del concorso, iniziando il percorso di formazione e produzione dei brani, in vista dell’ambitissima finale del 13 ottobre al Teatro Rendano di Cosenza. Sono Babele (Messina), Calliope (Livorno), Dionaea (Casamassima – BA), Lula (Roma), Malvax (Pavullo nel Frignano – MO), Montegro (Roma), Plastic Haze (Roma) e Zärat (Napoli) gli artisti selezionati in occasione delle audizioni live del Mood Social Club di Rende (CS), dalla giuria formata da Gennaro de Rosa, direttore artistico di Music for Change, e dai Coach Dinastia, Cecilia Cesario, Stefano Amato e Rosario Canale. Insieme agli 8 finalisti la giuria ha selezionato anche 4 Sfidanti, gli artisti A Smile From Godzilla (Napoli), Lanobile (Roma), Sbazzee (San Martino di Lupari – PD) e Wasabi (Roma) che domenica 8 ottobre cercheranno di prendere il posto di 4 tra i finalisti, nella corsa verso la finale.

Sound Bocs

Da questo momento il concorso entra nel vivo, aprendo la fase Sound BoCS la residenza artistica nei BoCS Art, il distretto creativo di Music for Change immerso nel verde, a pochi passi della centro storico di Cosenza: una vera e propria music farm dove i finalisti, dal 3 al 14 ottobre, comporranno, produrranno e registreranno il proprio brano, preparandosi quindi alla finale e lavorando gomito a gomito con esperti e ospiti di prim’ordine del mondo della musica che in quei giorni interverranno animando la residenza con una serie di eventi. In questo contesto creativo i finalisti dovranno costruire il proprio brano sui temi che caratterizzano Music for Change: Resistenze e Democrazia, Ambiente ed Ecologia, Cittadinanza Digitale (e Derive), Parità di Genere e Diritti Lgbtq+, Lavoro e Dignità, Migrazione e Popoli, Disuguaglianze e Marginalità Sociale, Rigenerazione e Futuro. In questo percorso di preparazione alla finale gli artisti saranno accompagnati da 4 Coach: Cecilia Cesario, vocal coach, già con questo ruolo nella scuola di Amici, il musicista e compositore Stefano Amato di Brunori Sas, Dinastia, rapper e autore già, tra gli altri, per Marco Mengoni e J-Ax, Rosario Canale, produttore musicale, autore e compositore, tra gli altri, per Scanu, Mengoni, Tatangelo, Zero Assoluto, Lele, Suor Cristina, Einar. Ci saranno anche 4 Conductor che indirizzeranno e guideranno gli artisti nel mondo della fase Sound BoCs: Luk, vincitore dell’ultima edizione di Music for Change, di Musicultura 2021 e miglior testo a Botteghe d’Autore 2023; Sugar, rapper e vincitrice della menzione speciale a Music for Change 2021, KyotoLp, cantautrice, batterista, producer e performer tra le più interessanti del panorama emergente italiano, vincitrice di Hot Week Talent 2023, Premio Dubito 2022; Olivia XX cantautrice ed autrice, penna sagace vincitrice della menzione speciale Music for Change 2023.

Coach e Conductor saranno coordinati da Cance, cantautrice vincitrice del Premio Musica contro le mafie under 35 nel 2019, già Tutor, Conductor e pioniera di Sound BoCS nel 2020, direttrice artistica del Lavagna Busking Contest. Una importante novità di questa edizione sono i BOCS PARTNER, realtà di rilievo del mondo del terzo settore impegnate in prima linea sui temi di Music for Change:

Gruppo Abele (Disuguaglianze e Marginalità Sociale); Wayouth (Rigenerazione e Futuro); Equaly (Parità di Genere e diritti Lgbtq+); Anpi (Resistenze e Democrazia); Fondazione Carolina (Cittadinanza Digitale e Cyber-Risk); ResQ (Migrazione e Popoli); Rete Doc (Lavoro e Dignità); Legambiente (Ambiente ed Ecologia).

I Bocs, nei quali gli 8 finalisti vivranno e saranno impegnati a comporre il brano per la finale del 13 ottobre presso il Teatro A. Rendano di Cosenza, saranno intitolati ognuno al partner di apparenza che darà inoltre, supporto ai finalisti con l’esperienza diretta al fine di agevolare un percorso di scrittura e costruzione creativa credibile e aderente alla realtà.

Altra novità di quest’edizione delle finali del Premio è la joint venture con il Festival Letterario “Culture for Change” capace di dialogare in modo originale con i luoghi che lo ospiteranno attraverso la realizzazione di installazioni immersive e dal forte impatto emotivo. Culture for Change porterà gli utenti all’interno dei libri, con i format “Viaggio nel Libro” e “Artisti in Vetrina”: un viaggio in bilico tra virtuale e reale con l’intento di offrire uno sguardo nuovo attraverso gli occhi e l’immaginazione di chi, per propria vocazione, indaga e cerca tracce originali per guardare al futuro.

ANTICIPAZIONI SUL PROGRAMMA DI MUSIC FOR CHANGE 3-14 OTTOBRE 2023

EXECUTIVE COACH

Dal 5 al 7 ottobre i finalisti avranno l’occasione di confrontarsi con esponenti di spicco del mondo della produzione musicale e autoriale: due Executive Coach che saranno Giuseppe Anastasi, cantautore e autore italiano, e docente al CET Scuola di Mogol, che ha scritto per Arisa, Francesco Baccini, Anna Tatangelo, Michele Bravi, Emma e tanti altri e Taketo Gohara, uno dei più riconosciuti e rinomati produttori e sound designer della scena musicale italiana e internazionale.

IL TENCO ASCOLTA

Altro importante momento di formazione e confronto sarà il 9 e il 10 ottobre, quando grazie all’ormai consolidata partnership con il Premio Tenco, il direttivo del Club Tenco ascolterà gli 8 finalisti per assegnare la “Menzione Speciale”, in due sessioni del Tenco Ascolta con due artisti ospiti speciali, i Riva di Napoli già protagonisti di X Factor 2021 e vincitori della menzione speciale del Club Tenco a Music for Change 13^edizione e il vincitore di Botteghe D’Autore 2023 (tra i festival partner di Music for Change) Lorenzo Lepore.

ANNUNCIATI I PRIMI OSPITI SPECIALI

Dal 2016 L’associazione Musica Contro le Mafie assegna un riconoscimento ad artisti di fama nazionale che nell’anno precedente abbiano composto brani o album vicini ai temi di Music for Change.

Il Premio Speciale “Music for Change” è stato assegnato negli anni ad artisti come: Fabrizio Moro, Levante, Ghemon, Brunori Sas, Diodato, The Zen Circus, Willie Peyote, Motta, Rocco Hunt, Paolo Benvegnù, Ex Otago. Fast Animals and Slow Kids, Lo Stato Sociale, I Ministri, Rancore, Eugenio in via di Gioia.

Anche quest’anno 3 artisti, nella serata conclusiva di sabato 14 ottobre, saranno insigniti del prestigioso riconoscimento. La prima dei tre è Margherita Vicario attrice, regista e cantautrice tra le più innovative ed interessanti del panorama italiano che sarà insignita del premio speciale “Music for Change” 2023 per la sua capacità di fondere nella sua musica impegno civile e leggerezza. Il suo nuovo singolo “Ave Maria” si caratterizza per la sua profonda risonanza emotiva e l’originale amalgama tra suoni e liriche. Inoltre, il podcast “Showtime”, da lei curato, affronta temi attuali e dibattuti con ironia e analisi profonda. L’artista continua a dimostrare con le sue produzioni, come l’arte possa essere uno strumento potente per promuovere il cambiamento positivo nella società. Altro ospite in un incontro dal titolo “Eroi…esattamente come Noi”, è PIF, regista, sceneggiatore, attore, scrittore, autore e conduttore televisivo e radiofonico, che insieme a Tina Montinaro, moglie di Antonio caposcorta di Giovanni Falcone nella strage di Capaci incontrerà gli studenti del territorio il 5 ottobre presso l’Auditorium Guarasci della città di Cosenza a seguito della proiezione del Docufilm “I ragazzi delle scorte – la Quarto Savona quindici”, coprodotto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura Missione Anniversari Nazionali ed Eventi Sportivi Nazionali e Internazionali e dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza con 42° Parallelo, per ricordare gli agenti delle scorte, barbaramente uccisi negli agguati di mafia del 1992, assieme ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.