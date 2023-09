«Si dia una sede appropriata all’Auser di Rende»

l’appello

Oggi si fa un gran parlare di politiche attive nei riguardi degli anziani al fine di prevenire malattie croniche e fragilità che pesano per il 70% sul Fondo Sanitario Regionale, ma quando si passa dalle parole ai fatti i fragili e gli anziani sono, spesso dimenticati dalle Istituzioni e messi in secondo piano.

L’ appello di Elena Hoo ai Commissari del Comune di Rende non può essere sottovalutato per meri motivi burocratici, ma è fondamentale dare una struttura dove l’Auser continui a fare quelle meritorie attività che ha portato avanti in tutti questi anni verso gli anziani di cui sono stato testimone.

È importante che gli anziani continuino ad incontrarsi, a socializzare, a confrontarsi con i giovani grazie alle continue iniziative di Elena Hoo; questa esperienza va tutelata nell’interesse della intera Comunità di Rende.

Pertanto invitiamo i Commissari prefettizi a dare una sede appropriata all’Auser di Rende perché questa continui le molte attività già intraprese.

*Portavoce Regionale di Comunità Competente