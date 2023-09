Sting attraversa lo Stretto a bordo di un veliero d’epoca – IL VIDEO

Il fatto

REGGIO CALABRIA Il celebre cantautore britannico Sting ha attraversato recentemente lo Stretto di Messina.

L’artista era a bordo di uno scafo d’epoca del 1902, la Shenandoah, una maestosa goletta a tre alberi varata nel cantiere navale Townsend & Downey di New York nel 1902. Lungo quasi 40 metri, lo scafo in acciaio dello Shenandoah era originariamente impiegato per il trasporto merci, salpando tra la costa orientale degli Stati Uniti e i Caraibi.

Un passaggio attraverso lo Stretto documentato sui social network.

A segnalare il passaggio e rilanciarlo sui social moglie Trudie Styler a condividere su Instagram un video della traversata dello Stretto, che risale a fine luglio scorso.

È stata lei a postare un video con la traversata dello Stretto. Immagini che documentano l’impegno dell’equipaggio a governare la goletta alle prese con un mare decisamente mosso con raffiche fino a 35 nodi.

«Sono serviti degli eroi per gestire quella velatura imponente con quel vento – ha scritto la Styler – ma dopo un giro sulle montagne russe esilarante siamo riusciti ad attraversare lo Stretto di Messina. Lo scafo ci ha cullato come bambini».