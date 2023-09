Regione, il centrodestra infittisce l’agenda. Riflessione sul ruolo della “Quinta”

il punto

CATANZARO L’agenda incomincia a infittirsi. Maggioranza di centrodestra e minoranze di centrosinistra riprendono di fatto la loro attività politica da domani, mettendosi alle spalle la lunga pausa estiva. Il “fotogramma” che si presenta al ritorno a pieno regime è quello cristallizzato dopo l’ultimo Consiglio regionale, quello della prova di forza del presidente della Regione Roberto Occhiuto sulla riforma dei Consorzi di bonifica votata da tutto il suo schieramento e anche da due consiglieri di opposizione: il centrodestra compatto e granitico e le opposizioni ancora da declinare al plurale, nonostante i tentativi di Pd, M5S e Misto (Lo Schiavo) di parlare una lingua comune e di ritrovare una identità unitaria che ancora non c’è. Comunque, ora c’è da immergersi nuovamente nella routine, che per il centrodestra significa cadenzare le tappe del percorso futuro. Secondo quanto si apprende da fonti dello schieramento, n vista nei primi giorni della settimana ci sarebbe un incontro informale (una cena, si sussurra) tra il presidente Occhiuto e i capigruppo della sua maggioranza, un briefing per mettere a punto le priorità dei prossimi mesi: il clima – si fa intendere dal centrodestra – è sereno, nel senso che non ci sono particolari asperità tra le varie componenti della coalizione. E poi ci sono le prime date cerchiate in rosso sul calendario quanto all’attività istituzionale: in settimana – verosimilmente il 14 settembre – il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso convocherà la Conferenza dei capigruppo per calendarizzare la prima seduta d’aula dopo l’estate, che dovrebbe cadere in un range tra il 20 e il 25 settembre.

I temi sul tavolo

Sul piano dei contenuti, provvedimenti di ordinaria amministrazione ma nei giorni scorsi, nei primi contatti tra gli esponenti della maggioranza consiliare, si sarebbero appuntate alcune questioni. Secondo quanto si è appreso, nel centrodestra si starebbe lavorando a una ricalibratura del “disegno” delle Commissioni consiliari, in particolare si starebbe riflettendo sulla necessità di dare più sostanza alla Quinta Commissione, quella “Riforme”, finora impalpabile “oggetto misterioso” perché molto vaga nelle sue competenze, attraverso il conferimento di materie che la possano rendere più operativa (esempio, l’istruzione, oggi appannaggio della “Terza” che dal suo canto forse è eccessivamente pletorica) e attraverso un cambio di denominazione. L’intenzione della maggioranza comunque è quella di coinvolgere anche l’opposizione in questo approfondimento, anche se già sarebbe stata elaborata una bozza di testo legislativo base su cui avviare il confronto. E poi, sul piano tematico, fonti del centrodestra confermano che si procederà a tappe forzate nell’iter per approvare la legge sulla cosiddetta “Grande Cosenza”, la fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero: la maggioranza avrebbe anche commissionato uno studio di fattibilità che possa sgomberare definitivamente il campo da eventuali dubbi, fermo restando che la linea è quella di andare avanti spediti per approvare il testo, mentre invece il centrosinistra è pronto a rilanciare il proprio no. Uno scontro frontale che soprattutto il Pd nelle ultime settimane sembra intenzionato a esasperare: a tanti osservatori politici infatti non sfugge il fatto che i dem abbiano alzato il livello della critica al centrodestra di Occhiuto soprattutto sui temi della sanità e della scuola. (a. cant.)