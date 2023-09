Nuova “tegola” sulla Juve, Pogba positivo al testosterone

Il caso

TORINO Il calciatore della Juventus, Paul Pogba, sarebbe risultato positivo al testosterone. Lo si apprende da ambienti sportivi. La positività sarebbe relativa a un controllo seguito alla prima giornata di campionato della Juventus in trasferta alla Dacia Arena contro l’Udinese.

Secondo il Codice sportivo antidoping, qualora la positività fosse accertata, Pogba rischierebbe 4 anni di squalifica, “a meno che non siano soddisfatte le condizioni per l’annullamento, la riduzione o la sospensione della squalifica”, in base all’articolo 11.2.4 che regolamenta le sanzioni individuali per una violazione degli articoli 2.1 (Presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o marker), 2.2 (Uso o tentato uso di una sostanza o di un metodo proibiti) o 2.6 (Possesso di sostanze proibite e ricorso a metodi proibiti).