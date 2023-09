Colosimo: «Priorità alla lotta alla ‘ndrangheta»

La dichiarazione

ROMA «È uno dei dati che emerge da tutte le audizioni emerge e vogliamo invertire la tendenza: l’attenzione che l’Antimafia da’ e vuole dare alla ‘ndrangheta sarà prioritaria». Così la presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo ha commentato le parole del procuratore capo di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri audito in commissione, secondo il quale l’attenzione sulla criminalità organizzata calabrese è sempre stata scarsa. «Abbiamo bisogno di inserirci nel contesto culturale e quello che ci ha raccontato il procuratore sulla difficoltà degli imprenditori di accedere al credito dopo aver denunciato e ancora prima di aver denunciato è uno dei temi che vogliamo capire. L’unico modo per far davvero male alla ‘ndrangheta è fermare le loro attività commerciali illegali, che si tratti di narcotraffico o di altro tipo», ha concluso Chiara Colosimo.