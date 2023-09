Tribunale di Palmi, archiviata l’inchiesta sui dirigenti dell’Autorità portuale

il fatto

PALMI Il gip di Palmi, Federica Giovinazzo, ha archiviato il procedimento penale nei confronti dei già segretari generali Salvatore Silvestri e Saverio Spatafora, del dirigente Pasquale Faraone e del funzionario Antonio Rizzuto dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio. Decisione presa accogliendo la richiesta del pm Rocco Cosentino, che, è scritto in una nota dell’autorità, «ha evidenziato l’insussistenza di fattispecie penalmente rilevanti per l’integrazione dei reati di abuso d’ufficio alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dal dirigente Faraone». Il procedimento ha preso il via da una serie di esposti formulati da un operatore portuale di Crotone riguardanti presunte disparità di trattamento esercitate a suo danno dall’Ente lamentando un danno subito a favore di altri operatori che, a suo dire, sarebbero stati sprovvisti di idonei strumenti ad operare in porto. In particolare, l’operatore crotonese sosteneva che gli allora segretari generali, il dirigente dell’area lavoro portuale e il funzionario avessero incardinato l’istruttoria degli atti, attestando falsamente che altri operatori avessero i requisiti organizzativi, tecnici ed economici per potere esercitare all’interno dello scalo portuale crotonese, mentre, sempre a parer suo, tali requisiti non sarebbero sussistiti. Nel corso del procedimento, prosegue la nota dell’Autorità, «è stato dimostrato quanto tali argomentazioni fossero prive di fondamento, evidenziando altresì la piena correttezza e il rispetto della legge dimostrati dall’Ente nell’esercizio della propria funzione amministrativa». «Nell’esprimere grande soddisfazione per la decisione del Tribunale di Palmi – ha dichiarato il presidente dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio Andrea Agostinelli – accolgo con sollievo gli esiti del procedimento, a dimostrazione della fiducia sempre riposta nell’operato amministrativo dei miei dirigenti e dei miei dipendenti, non sottacendo l’amarezza e il disagio provati dagli stessi nell’attesa che fosse fatta piena luce sulla vicenda». (ANSA)