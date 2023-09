Schianto Freccia, sveglio il fratellino della vittima

La tragedia

TORINO Il fratello dodicenne di Laura Origliasso, la bimba di 5 anni morta nell’incidente che ha coinvolto un velivolo delle Frecce Tricolori nel Torinese, ha trascorso una notte tranquilla in ospedale con il papà al suo fianco. Lo si apprende da fonti ospedaliere. Il ragazzo, ricoverato al Regina Margherita di Torino, è sveglio, anche se mantenuto ancora con un bassissimo livello di sedazione. Gli vengono medicati costantemente le ustioni sul 30% del suo corpo. È in buone condizioni generali ed è seguito dalle psicologhe cliniche. Per ora resta ricoverato nel reparto di Rianimazione diretto dalla dottoressa Simona Quaglia «solo per motivi precauzionali e di monitoraggio».

Per quanto riguarda la mamma di Laura al momento è ricoverata nel reparto di Chirurgia plastica dell’ospedale Cto, diretto dal dottor Fabrizio Malan, dove le medicate le ustioni. Il papà Paolo era stato detto ieri mattina.

Inquirenti all’opera

Nel frattempo, la Procura di Ivrea, già impegnata nell’inchiesta sui 5 operai morti a Brandizzo, ha aperto un nuovo fascicolo per disastro e omicidio colposo. All’origine dell’incidente, secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe un “bird strike” ovvero un impatto del mezzo con uno stormo di uccelli. Con ogni probabilità sarà iscritto nel registro degli indagati della procura di Ivrea il maggiore Oscar Del Do’, il pilota del velivolo della pattuglia delle “Frecce Tricolori”.

Intanto oggi ha riaperto l’aeroporto di Torino dopo la chiusura forzata per i rilievi e la messa in sicurezza dopo l’incidente.