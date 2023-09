Sostegno economico a chi denuncia il racket, Confcommercio sostiene De Masi

legalità

COSENZA Confcommercio Calabria si schiera al fianco dell’imprenditore Antonino De Masi che nelle scorse ore ha inviato alle più alte cariche politiche della nostra Regione una lettera contenente una proposta di legge per introdurre una “Premialità nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici per le imprese resistenti alla criminalità organizzata”. Per il presidente dell’Associazione Klaus Algieri: «La proposta di legge regionale di Nino De Masi, inviata ai politici della nostra Regione, tra cui anche il Presidente Occhiuto e il presidente del Consiglio regionale Mancuso, non è una semplice provocazione ma una proposta vera e concreta, da sostenere con forza. Bene hanno fatto i due presidenti ad accoglierla, in quanto l’introduzione di questa premialità potrebbe essere un faro per tutte quelle imprese che ogni giorno svolgono onestamente il proprio lavoro. Come Confcommercio, in qualità di corpo intermedio – ha concluso Algieri – faremo tutto quello che è in nostro potere per sostenere questa proposta e far sì che diventi realtà, sarebbe bene che anche le altre associazioni e sindacati si mobilitassero in tal senso».