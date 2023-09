FdI, a Rende la due giorni “L’Italia Vincente”: conclude Giorgia Meloni

l’evento

RENDE Sarà il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a concludere la due giorni “L’Italia vincente, un anno di risultati” organizzata a Rende (Hotel San Francesco) da Fratelli d’Italia sabato 23 e domenica 24 settembre per illustrare i risultati ottenuti dal Governo nei primi mesi di attività ma anche per tracciare le prospettive future, sia a livello nazionale che in Calabria. La leader di Fratelli d’Italia interverrà in collegamento domenica mattina, al termine del dibattito che inizierà alle ore 10, moderato dal giornalista Attilio Sabato, al quale prenderanno parte i parlamentari calabresi di Fdi: i senatori Ernesto Rapani e Fausto Orsomarso, il deputato Alfredo Antoniozzi e il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro.

La giornata di sabato, che prenderà il via alle ore 15, sarà invece dedicata all’ascolto del territorio – con gli interventi dei dirigenti provinciali del partito (Pasquale La Gamba, Michele De Simone, Angelo Brutto), dei rappresentanti dei movimenti giovanile ed universitario (Giuseppe Vacalebre, Mario Russo, Nicola Caruso) , di consiglieri ed assessori regionali (Luciana De Francesco, Sabrina Mannarino, Giuseppe Neri, Antonio Montuoro, Giovanni Calabrese e Filippo Pietropaolo), dei parlamentari nazionali e di quelli europei (Denis Nesci e Vincenzo Sofo), mentre a seguire, alle ore 18, si terrà un focus sull’attività per la Calabria con il capogruppo a Palazzo Campanella Giuseppe Neri, gli assessori regionali Giovanni Calabrese e Filippo Pietropaolo, il presidente della Regione Roberto Occhiuto e il sottosegretario Wanda Ferro.