“La Primavera del Cinema Italiano”, al Rendano la consegna del Premio Federico II

la cerimonia

COSENZA Gran finale sabato 23 settembre al Teatro Rendano di Cosenza per la decima edizione del festival “La Primavera del Cinema Italiano – Premio Federico II”. Una kermesse, sostenuta dalla Calabria Film Commission nell’ambito del progetto “Bella come il Cinema”, che sta riscuotendo successo e grande partecipazione.

La serata

Sarà l’attore Alessandro Borghi la special guest della serata conclusiva del festival. Classe 1986, ha iniziato la sua carriera quasi per caso. Dopo aver recitato in piccoli ruoli in fiction e serie tv, Alessandro Borghi ha esordito al cinema con il film “Cinque” di Francesco Dominedò (2011). Nel 2013 è stato scelto come co-protagonista per “Roma criminale” di Gianluca Petrazzi. Il successo è arrivato grazie a “Non essere cattivo”(opera postuma di Claudio Caligari) e “Suburra” di Stefano Sollima (2015). Nel 2017 ha interpretato Luigi Tenco nel film biografico “Dalida”. Ha vinto il suo primo David di Donatello nel 2019 come migliore attore protagonista nel film “Sulla mia pelle”, del regista Alessio Cremonini, dove ha interpretato in maniera magistrale Stefano Cucchi. Da qui un susseguirsi di successi.

A Cosenza riceverà il Premio Federico II per il film “Le Otto Montagne”, di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch (Premio David di Donatello come Miglior film. Ad oggi vincitore di 7 premi e 9 nomination).

A ideare il presidente Anec Calabria Giuseppe Citrigno e il direttore artistico Massimo Galimberti.

Ecco gli altri ospiti che saliranno sul palco del Teatro Rendano, sabato 23 settembre, alle ore 20.00, per la cerimonia di consegna del Premio Federico II:

LODO GUENZI – Attore protagonista di “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”

EDOARDO LEO – Attore protagonista di “L’ordine del tempo”

FRANCESCO DI LEVA – Attore protagonista di “Nostalgia” / Migliore attore – David di Donatello 2023

MARIO MARTONE – Regista di “Nostalgia”

ROBERTO ANDÒ – Regista di “La Stranezza” / Miglior regia – David di Donatello 2023

GIULIA ANDÒ – Attrice protagonista di “La Stranezza”

VINCENZO PIRROTTA – Regista di “Spaccaossa”

ALESSANDRO GRANDE – Regista – Premio David di Donatello 2018 per “Bismillah”

L’evento

Il festival “La Primavera del Cinema Italiano” è realizzato con il patrocinio di: Anec (Associazione nazionale esercenti cinema), Fice (Fondazione italiana cinema d’essai), Confindustria Cosenza, Università della Calabria, Comune di Cosenza e Medusa Film.

Tra i partner ufficiali che danno il loro contributo alla macchina organizzativa dell’evento: BCC Mediocrati, Caffè Aiello, Moema Academy, Scintille Montesanto, 87cento ristorante, Italiana Hotels, Blu Cars concessionaria auto di Michele Marchese, Chiappetta concessionaria di Marcello Chiappetta.

PREMIO CHICCO D’ORO – Dal 15 al 22 settembre Caffè Aiello, nell’ambito delle iniziative promosse in occasione del festival “La Primavera del Cinema italiano” di cui è sponsor, ha dato la possibilità al pubblico di votaretra i cinque film in gara alla kermesse cittadina.

Il titolo vincitore del sondaggio web è stato “Le otto montagne” che quindi il 23 settembre, sul palco del Teatro di tradizione “A. Rendano”, riceverà il premio “Chicco d’Oro” da parte di Guerino Aiello, titolare della Caffè Aiello.

Il Chicco d’Oro è un riconoscimento che nasce dalla profonda passione per il cinema, che ha portato in più occasioni Caffè Aiello a Venezia, Berlino e Cannes in qualità di caffè ufficiale dei festival internazionali dedicati alla Settima Arte.

Negli anni, sono numerosi gli artisti di fama nazionale e internazionale ad essersi aggiudicati il premio, assegnato ai personaggi più amati dal pubblico. Tra questi, Riccardo Scamarcio, Vincenzo Salemme, Massimo Ranieri, Alessandro Preziosi, James Franco per il film “In Dobious Battle” e Paolo Sorrentino per l’opera “The Young Pope”.