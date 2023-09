Nascondeva 35 panetti di hashish in bagno, arrestato un uomo a Rende

l’operazione

COSENZA Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato ha eseguito. nell’ambito dei servizi straordinari disposti dal Questore della Provincia di Cosenza e coordinati dalla locale Procura della Repubblica. diversi controlli nel capoluogo, finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni, un uomo con precedenti specifici è stato arrestato dalla squadra mobile perché trovato in possesso di un’ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish. In particolare, a Rende i poliziotti, unitamente ai colleghi cinofili della Questura di Vibo Valentia ed al cane antidroga “Digos”, sono entrati inun condominio di edilizia economica popolare. All’interno dello stabile il cane antidroga ha puntato con insistenza un appartamento, avendo fiutato la possibile presenza di droga. Una volta intervenuto sul posto il proprietario, si è proceduto a fare accesso all’abitazione, utilizzata dall’uomo come deposito. La conseguente perquisizione ha permesso di rinvenire copiosa sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in 35 panetti per grammi 3150 circa occultata nel bagno. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato associato alla locale Casa Circondariale.