Sicilia in fiamme, due morti a causa dei roghi

il dramma

E’ stata un’altra giornata all’insegna degli incendi in Sicilia. Nel palermitano, in particolare, il maggior numero di interventi, a causa del forte vento di scirocco che ha propagato le fiamme. E ci sono purtroppo due morti a causa dei roghi. A Trappeto un uomo è deceduto nel tentativo di abbandonare la propria abitazione a causa di un incendio che si era propagato al suo interno. La vittima stava provando a fuggire quando, secondo la prima ricostruzione, già in salvo dalle fiamme, sarebbe stato colto da un improvviso malore. A Mazzaforno, nei pressi di Cefalù, una donna è stata trovata priva di vita e semicarbonizzata poco lontana dal maneggio di proprietà, dove si era recata per mettere in salvo i cavalli a causa di un incendio che era scoppiato nelle vicinanze e che sarebbe poi arrivato fino alle stalle. Sull’accaduto indagano i Carabinieri. Sempre a Mazzaforno, ma sulla spiaggia, alcuni turisti sono fuggiti dalle fiamme in avvicinamento e sono stati fatti evacuare dal mare con imbarcazioni della Guardia Costiera e di privati che le hanno messe a disposizione.