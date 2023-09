Regione, “Arpal” muove i primi passi. Elena Latella traghetterà la nuova agenzia

il provvedimento

CATANZARO Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, con proprio decreto ha formalizzato la nomina di Elena Maria Latella quale commissario straordinario dell’Arpal, la neonata agenzia regionale per le politiche attive del lavoro istituita di recente con la riforma del lavoro varata dalla Giunta e approvata dal Consiglio regionale. L’Arpal, ente pubblico non economico strumentale della Regione, subentra ad Azienda Calabria Lavoro, della quale la stessa Latella è attualmente commissario straordinario. Alla guida di Arpal Latella resterà in carica tre mesi “e comunque – si legge nel decreto – fino alla nomina del direttore generale dell’Agenzia”: il compito di Latella, nominata dalla Giunta commissario straordinario di Arpacal nella seduta del 13 settembre scorso, sarà quello di adottare tutti “gli atti occorrenti ad assicurare il funzionamento e la piena operatività di Arpal Calabria”. (c. a.)