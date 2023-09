Azienda Zero, Occhiuto: «Il progetto va avanti, a giorni il nuovo commissario»

sanità e governance

CATANZARO La nomina del nuovo commissario di Azienda Zero «è vicina, ci sto riflettendo da un po’ di giorni e credo di poter tirare le somme tra qualche giorno». Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto, a margine dell’inaugurazione della nuova risonanza amagnetica dell’area radiologica al policlinico Dulbecco di Catanzaro. «Si va avanti – ha rilevato Occhiuto – sul modello che avevamo pensato, di Azienda zero che si occupa di vicariare il deficit di capacità amministrativa a monte e a valle del sistema sanitario, Dipartimento e aziende sanitarie e ospedaliere, e quindi il progetto non viene messo in discussione dalla perdita pure dolorosa e molto grave determinata dalla morte di Profiti». Sul piano generale Occhiuto ha poi specificato: «Ci sono problemi anche sulle liste di attesa, stiamo cercando di fare dei progressi restituendo ai calabresi ciò che dovrebbe essere normale. Abbiamo a esempio messo in rete il Cup regionale che oggi comprende tutte le aziende sanitarie e ospedaliere, ad eccezione della Dulbecco e dell’Asp di Vibo. Ma bisogna lavorare anche dall’altro lato, quello dell’offerta di prestazioni per recuperare le liste d’attesa, ci stiamo lavorando. Ne approfitto per dire che ci stiamo lavorando pensando all’immediato ma ci stiamo lavorando pensando anche al futuro perché la Calabria avrà molte più borse di specializzazione nei prossimi anni, 260 di provenienza statale e altre 58-60 regionali, cioè pagate dalla Regione, Chiaramente saranno per specializzati che saranno disponibili negli ospedali tra diversi anni, quando io non sarò più presidente della Regione. Però io ho il dovere pensare all’immediato ma intanto di costruire le condizioni migliori per chi si occuperà della sanità dopo di me». (a. c.)