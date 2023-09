Ordigno bellico alla stazione di Battipaglia, domenica di disagi per i collegamenti calabresi

L’annuncio

REGGIO CALABRIA Domenica di disagi per chi utilizzerà il treno. Alcuni collegamenti ferroviari anche calabresi saranno infatti interessati dall’operazione di rimozione di un ordigno bellico risalente alla II Guerra Mondiale ritrovato nel Comune di Battipaglia nei pressi della sede ferroviaria.

L’operazione comporterà, come disposto dalla Prefettura di Salerno, l’interruzione dalle ore 8.20 alle 19, della circolazione ferroviaria nella tratta tra Pontecagnano e Battipaglia; pertanto, sarà modificato il programma di circolazione di alcuni treni a lunga percorrenza e regionali.

In particolare, subiranno deviazioni e limitazioni di percorso:

I treni Alta Velocità e Intercity delle relazioni Roma – Siracusa/Palermo, Reggio Calabria – Roma/Milano/Torino/Venezia, Sibari – Roma – Bolzano e Taranto – Potenza – Roma – Milano/Torino.

I treni del Regionale di Trenitalia delle relazioni Napoli – Battipaglia/Potenza/Taranto, Caserta – Salerno/Battipaglia e Napoli – Sapri/Paola/Cosenza.

I treni Alta Velocità e Intercity saranno attestati a Salerno e Battipaglia/Sapri, mentre i treni del Regionale di Trenitalia saranno attestati nelle stazioni di Salerno/Pontecagnano e Battipaglia. Predisposto un servizio di bus sostitutivi che coprirà la tratta interrotta.

L’orario indicato per il termine delle attività è legato all’effettivo completamento dell’intervento degli artificieri. Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati saranno disponibili sul sito di RFI e sui canali delle imprese ferroviarie.