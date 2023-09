Sciopero dei lavoratori dell’agenzia Dire, Occhiuto: «Rischia di sparire dalla Calabria»

la crisi

CATANZARO «I lavoratori dell’agenzia Dire sono oggi in sciopero per opporsi ad una procedura di licenziamento collettivo da parte dell’azienda che prevede un piano di 28 esuberi, di cui 15 giornalisti e 13 grafici. Una decisione dell’editore che se confermata cancellerebbe la presenza della Dire in Calabria: una storica agenzia che negli anni ha raccontano con professionalità e dedizione le principali vicende politiche, economiche e di cronaca della nostra Regione». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria che esprime «sincera solidarietà a tutti i lavoratori della Dire, con l’augurio che questa delicata vicenda possa evolversi per il meglio, scongiurando licenziamenti e ridimensionamenti dell’attività giornalistica dell’agenzia».