Violenza domestica, a Catanzaro 647 provvedimenti della Polizia di Stato

i dati

CATANZARO Prosegue l’incisiva azione preventiva posta in essere dalla Polizia di Stato a tutela delle donne vittime di violenza domestica e di atti persecutori, ricorrendo anche al prezioso strumento delle misure di prevenzione personali, provvedimento esclusivo del Questore.

Gli episodi delittuosi di violenza di genere e/o domestica sono l’espressione sintomatica di disagio nel vivere la relazione interpersonale in modo sano e funzionale. Le cause sono riconducibili prevalentemente a condizioni economiche, culturali, religiose o di appartenenza etnica delle persone coinvolte, anche se spesso si registrano episodi in tutte le latitudini del corpo sociale.

L’incessante attività della task-force della Sezione Misure di Prevenzione Personali della Divisione di Polizia Anticrimine, che si occupa dell’analisi e del monitoraggio di tutti gli accadimenti che hanno interessato l’intera Provincia di Catanzaro, si è tramutata in un’attenta attività di prevenzione ante delictum, giungendo all’adozione, dal 1° gennaio ad oggi, di un totale complessivo di 647 provvedimenti emessi a firma dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di cui 500 avvisi orali, 9 ammonimenti e 24 sorveglianze speciali. L’ ufficio ha anche emesso, nello stesso arco temporale, oltre 100 fogli di via obbligatori e 14 Daspo a carico di pregiudicati e di persone che hanno violato i regolamenti sportivi o abbiano arrecato danni al patrimonio urbano.