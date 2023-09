A Vibo Valentia al via “InnovaMenti – Festival dell’Innovazione”

l’evento

VIBO VALENTIA Dalla digitalizzazione del sistema Paese alle strategie di marketing del turismo, passando per le opportunità date dall’intelligenza artificiale nelle imprese: su questi temi si è dipanata l’intera prima giornata della prima edizione di “InnovaMenti – Festival dell’innovazione”, con la quale il Comune di Vibo Valentia – assessorato all’Innovazione ha voluto rendere oggetto di dibattito e approfondimento un tema che ormai permea tutta la società. L’evento inaugurale nel restaurato ex collegio dei Gesuiti (oggi sede del Conservatorio) presieduto dall’assessore Michele Falduto, ha visto la partecipazione degli assessori regionali Filippo Pietropaolo e Rosario Varì. Dopo la benedizione di don Giuseppe La Torre, la giornata ha preso avvio con i ragazzi veri grandi protagonisti: il Liceo Scientifico “Berto”, il “Capialbi”, l’ITG-ITI e la secondaria “Murmura” hanno potuto mostrare ai presenti le invenzioni di cui si sono resi artefici: dalla robotica all’informatica, passando per le applicazioni e i giochi con QR code, ai visori per la realtà aumentata, hanno fatto comprendere le grandi potenzialità offerte dalla nuova didattica applicata all’innovazione. Dopo un’applaudita esibizione di due musicisti del Conservatorio, hanno preso il via i dibattiti.

Nel primo panel, moderato da Marcello Francioso, il confronto con Falduto, Pietropaolo e l’imprenditore vibonese Danilo Ceraso, ceo di insessione.it. Dal confronto è emersa con forza la necessità di portare la Calabria al passo col resto d’Italia. Sottolineata da Pietropaolo, poi, l’importanza del digitale in ambiti come la telemedicina, i servizi pubblici ai cittadini. Su questo aspetto, Falduto ha rimarcato i grandi progressi del Comune di Vibo Valentia che punta, con i finanziamenti ottenuti, a far sì che il cittadino possa agire direttamente da casa per ottenere permessi e autorizzazioni di vario genere. Ceraso, parlando della sua start-up che opera nel campo della formazione, ha evidenziato le grandi possibilità offerte dall’intelligenza artificiale, con la quale inSessione mette in contatto studenti e tutor: un sistema che si traduce in una ottimizzazione delle risorse, anche economiche, delle famiglie, a tutto vantaggio del profitto scolastico-universitario.

Il secondo panel, moderato da Gianluca Prestia, ha visto invece il turismo al centro dell’attenzione. Il confronto tra il presidente di Demoskopica, Raffaele Rio, e la vicepresidente di Confindustria Turismo, Concetta Greco, ha offerto notevoli spunti di approfondimento sulle problematiche e le soluzioni per rendere maggiormente appetibile, dal punto di vista del marketing, una regione straordinaria come la Calabria. La mattinata si è chiusa con un apprezzatissimo light lunch ad opera degli studenti e dei docenti dell’Istituto Alberghiero di Vibo Valentia.

Nel pomeriggio spazio al terzo confronto, quello su Innovazione e imprenditoria, moderato da Danilo Monteleone, con esperti del settore quali il presidente della BCC Calabria Ulteriore, Sebastiano Barbanti, l’imprenditore Mario Romano, il presidente di Confindustria Vibo Rocco Colacchio e l’assessore regionale allo Sviluppo economico Rosario Varì. Per Romano riveste grande importanza “l’innovazione non solo tecnologica, ma anche manageriale, poiché è la capacità delle imprese di carpire i cambiamenti a determinare il successo o il fallimento. Ma in questo contesto l’innovazione digitale non può che essere un supporto imprescindibile”. Per Barbanti “non bisogna temere la potenzialità dell’intelligenza artificiale, poiché sarà sempre l’uomo a doverla in qualche modo guidare e regolamentare, come ha fatto il parlamento europeo con l’AI act”. Da parte di Varì, infine, la convinzione che la Calabria ha intrapreso un percorso virtuoso che di qui a pochi anni consentirà di recuperare il gap tecnologico con le altre regioni, e questo “anche per via di una politica che incentiva l’innovazione delle imprese”.

A concludere la prima giornata, la musica, col palco allestito nel largo Antico Collegio che ha visto l’esibizione del duo Domenico Rizzuto-Marcello Cirillo, che con la ElectroJazz Ensamble ha riletto alcuni brani di Tony “Slim” Dominick concludendo al meglio la prima giornata del Festival, che proseguirà con tanti nuovi appuntamenti venerdì e sabato.