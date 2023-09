Meteo, ancora caldo al Sud: nel weekend anche oltre i 30 gradi

le previsioni

ROMA Un campo di alta pressione che si estende tra Penisola Iberica ed Europa orientale porta condizioni meteo in larga parte asciutte anche in Italia, anche se è possibile ancora qualche temporale soprattutto nelle ore pomeridiane su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il Centro Meteo Italiano avverte che il weekend vedrà ancora tempo asciutto e tanto sole da Nord a Sud, temperature in aumento con punte anche di +30 gradi possibili su Pianura Padana e zone interne del Centro. Ottobre inizierà così con temperature al di sopra delle medie e questo andamento potrebbe non modificarsi prima di metà mese.

Previsioni al Sud e sulle Isole

Nella giornata di oggi sono previsti cieli soleggiati al mattino, poco nuvoloso sulla Sardegna. Al pomeriggio isolati piovaschi su Salento e Calabria, tempo invariato altrove. In serata tempo stabile su tutti i settori, con cieli sereni. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, in leggero rialzo su Isole Maggiori e nord-ovest. Massime stabili o in lieve diminuzione da nord a sud. Domani, invece, tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo tra Calabria e Sicilia orientale, stabile altrove con cieli soleggiati. In serata tempo in miglioramento con ampie schiarite, salvo residui fenomeni sulla Sicilia. Temperature minime stazionarie su tutta l’Italia, massime stabili o in lieve rialzo al Centro-Nord ed in lieve diminuzione al Sud e sulle Isole Maggiori.