«Quasi non mi sembra vero». Il “miracolo” della piccola Fatima

la storia

Una storia drammatica, con spiragli di speranza. È quella della piccola Fatima, sopravvissuta a quel terribile incidente del 20 agosto avvenuto sulla strada Ionio-Tirreno e che è costato la vita alla cuginetta, Maya, e sua madre, l’avvocato Antonella Teramo mentre la mamma di Fatima, Valentina Crudo, è in condizioni critiche ed è ricoverata nella clinica dei risvegli a Crotone. In un video pubblicato sui social, è la zia di Fatima, Alessia Crudo, a regalare un messaggio di speranza. «Sei la gioia di zia Ale» scrive, pubblicando il video in cui la piccola gioca nel reparto dell’ospedale, scatenando la felicità incontenibile della zia che, dall’altra parte del telefono, in una videochiamata, non trattiene le lacrime. Una piccola speranza in un dramma che ha sconvolto una regione intera. Già perché nell’incidente ha perso la vita anche il 39enne conducente dell’altra vettura, Domenico Politi. Uno scontro frontale che ha distrutto due famiglie mentre un’altra, quella della piccola Fatima, riassaggia un briciolo di speranza e di felicità.