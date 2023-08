Tragico incidente stradale nel Reggino, perdono la vita tre persone. Tra loro una bimba di 4 anni

il fatto

MELICUCCO Tre persone (una donna, un uomo e una bambina di 4 anni) sono morte in uno scontro frontale tra due auto, una Bmw e un’Alfa Romeo, avvenuto nel pomeriggio sulla statale 682 Ionio-Tirreno nel territorio del comune di Melicucco in provincia di Reggio Calabria. La piccola, che è deceduta appena giunta nell’ospedale di Polistena, era a bordo della Bmw. Nell’auto c’era un’altra minore, la sorellina della vittima, che è stata trasferita in elisoccorso in gravissime condizioni in una struttura ospedaliera di Messina. Le due bambine erano sulla Bmw insieme alla donna che ha perso la vita e ad altre due persone, un uomo e una donna, rimaste ferite e ricoverate all’ospedale di Polistena. L’uomo deceduto è l’autista dell’Alfa Romeo.

L’incidente stradale è avvenuto, a pochi metri dallo svincolo per Melicucco. Sul posto sono intervenute alcune ambulanze e l’elisoccorso, presenti carabinieri e agenti della Polstrada. Al momento la strada è bloccata in entrambi i sensi di marcia. Il personale Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la viabilità appena possibile. Scene strazianti in ospedale dove sono arrivati alcuni parenti delle vittime.