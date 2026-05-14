Cropani, scuola e memoria si incontrano nel progetto dedicato a “Cicciarèlle”

l’evento

CATANZARO Un libro trasformato in esperienza educativa, teatro, riflessione civile e laboratorio di memoria collettiva. È questo il cuore della mattinata che si è svolta nell’auditorium della Scuola secondaria di primo grado di Cropani, dove l’Istituto comprensivo Cropani-Simeri Crichi ha promosso la presentazione del libro “Cicciarèlle” del professor Giuseppe Trebisacce, coinvolgendo studenti, docenti, istituzioni e la comunità scolastica in un articolato percorso culturale e formativo. Un appuntamento che ha messo in evidenza il grande lavoro educativo portato avanti dall’istituto guidato dal dirigente scolastico Antonio Bulotta, capace di trasformare la lettura in uno strumento di crescita civile, partecipazione e approfondimento storico. Centrale anche il lavoro del professor Antonio Pellegrino, promotore dell’iniziativa e anima di un percorso che ha coinvolto gli studenti attraverso linguaggi diversi: teatro, arte, memoria e approfondimento didattico. Presenti all’incontro, oltre all’autore, il professor Antonio Pellegrino, il sindaco di Cropani Raffaele Mercurio e il consigliere regionale Enzo Bruno. Proprio Enzo Bruno ha sottolineato con forza il valore culturale e civile dell’iniziativa, ringraziando innanzitutto il professor Trebisacce: «Nutro nei suoi confronti una profonda stima per tutto ciò che ha realizzato nel campo della formazione e per il contributo dato alla crescita di intere generazioni di studenti e professionisti. È davvero un vulcano di idee, energia e passione civile». Il consigliere regionale ha poi evidenziato il ruolo fondamentale della scuola: «Quando veniamo invitati negli istituti scolastici come rappresentanti delle istituzioni lo facciamo sempre con grande senso di responsabilità. La scuola è il luogo nel quale si costruiscono i valori della legalità, della Costituzione e della convivenza civile». Bruno ha definito il libro «uno straordinario strumento di memoria», spiegando agli studenti come «in poche pagine riesca a racchiudere temi enormi: la storia del nostro Paese, le guerre, le conquiste sociali e civili, fino al diritto di voto delle donne». Ampio anche il riferimento all’attualità internazionale e al valore della pace: «La memoria non è qualcosa di distante: è ciò che ci aiuta a capire il presente. Nel libro si parla della guerra e purtroppo ancora oggi viviamo in un tempo segnato da conflitti. Anche se sembrano lontani, finiscono inevitabilmente per riguardarci. E allora il messaggio più importante che dobbiamo cogliere è che oltre ogni guerra deve sempre prevalere il desiderio della pace». «La scuola e la formazione rappresentano il vostro futuro e il futuro dell’intero Paese. Viviamo anni complessi e pieni di trasformazioni, ed è proprio per questo che dovete considerare la conoscenza come la vostra forza più grande. In questo contesto – ha detto ancora – emerge con forza la qualità del lavoro portato avanti dall’Istituto comprensivo Cropani-Simeri Crichi, capace di costruire un modello educativo nel quale la lettura diventa esperienza viva, partecipazione e crescita collettiva. Per questo voglio sottolineare il grande lavoro fatto dal professore Pellegrino, dal dirigente Bulotta e dal corpo docente». La mattinata si è aperta con la presentazione dei lavori artistici realizzati dagli alunni ispirati al libro “Cicciarèlle”, seguita dalla performance teatrale “C’era una volta Cicciarella” degli studenti del plesso di Cropani Centro e dall’approfondimento didattico curato dagli alunni della classe I B di Roccani. L’iniziativa si è conclusa con la consegna dei prodotti artistici realizzati dagli studenti, simbolo concreto di un percorso che ha saputo trasformare un libro in un’occasione autentica di educazione civica, memoria e comunità.

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