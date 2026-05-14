Operaio cade dal tetto durante lavori a Fuscaldo: soccorso in eliambulanza

ennesimo incidente sul lavoro

FUSCALDO Un operaio originario di Lamezia Terme è rimasto seriamente ferito nel pomeriggio di oggi a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto a Fuscaldo. L’uomo stava effettuando alcuni interventi su dei cavi di telecomunicazione quando è precipitato dal tetto di un edificio. Trasferito in elisoccorso, attualmente l’operaio si trova ricoverato in ospedale a Catanzaro. Sebbene le sue condizioni siano serie, non sarebbe in pericolo di vita. Resta da chiarire la dinamica esatta di quanto accaduto durante le operazioni tecniche che il lavoratore stava svolgendo.

L’episodio si aggiunge a una scia drammatica che sta attraversando la Calabria in questa prima metà di maggio. Dal Primo Maggio a oggi si contano infatti quattro morti sul lavoro in soli dieci giorni.

Un quadro drammatico che ha spinto i sindacati a indire una giornata di mobilitazione con una marcia silenziosa dal titolo “Il lavoro è dignità, non morte. In silenzio per le voci spezzate”. (redazione@corrierecal.it)

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