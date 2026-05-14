Trump perde anche il capo della polizia di confine

dagli usa

WASHINGTON L’amministrazione di Donald Trump perde un altro pezzo. Il capo della polizia di confine, ha lasciato il suo ruolo dopo accuse legate al favoreggiamento della prostituzione. Mike Banks, che ha guidato l’aggressiva stretta sui confini voluta dal tycoon, ha dichiarato a Fox News in un’intervista. “Sento di aver riportato la nave in rotta: da un confine che era il meno sicuro, il più disastroso e il più caotico, al più sicuro che questo Paese abbia mai visto”. Le dimissioni giungono settimane dopo che il ‘Washington Examiner’ ha riferito che sei dipendenti, attuali ed ex, della Border Patrol avevano accusato Banks di aver regolarmente pagato per prestazioni sessuali con prostitute durante viaggi in Colombia e Thailandia, nell’arco di oltre un decennio, e di essersene vantato con i colleghi. Tale condotta sarebbe stata oggetto di indagine per due volte da parte della polizia e una delle inchieste, secondo quanto riferito, si sarebbe conclusa bruscamente mentre era in carica l’ex segretario per la sicurezza interna Kristi Noem.