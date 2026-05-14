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il colpo
SuperEnalotto: a Bari vinti 596mila euro
Centrato un “5+1”, mentre il jackpot vola a 164,5 milioni
Pubblicato il: 14/05/2026 – 21:45
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L’estrazione odierna del SuperEnalotto vede ancora una volta il “6” sfuggire ai giocatori, ma la fortuna si è fermata in Puglia. Con la combinazione 31-56-72-74-84-85 (Jolly 18, Superstar 34), è stato infatti centrato un ricchissimo “5+1” da 596.800,07 euro realizzato proprio a Bari.
Mentre il vincitore pugliese festeggia il colpo quasi milionario, l’attesa per la sestina vincente si fa ancora più elettrizzante. L’assenza della vincita massima fa lievitare il jackpot, che per il prossimo concorso metterà in palio l’incredibile cifra di 164,5 milioni di euro.
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