Elettrificazione della linea ferroviaria Catanzaro-Lamezia, Giampà: «Opera strategica, ma ad oggi è un enigma»

infrastrutture

«Un accordo quadro, siglato nel 2018 tra la Regione Calabria, tramite il Presidente Mario Oliverio e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), tramite l’AD ing. Maurizio Gentile, prevedeva un investimento di 81 milioni di euro per l’elettrificazione e l’ammodernamento della linea ferroviaria Catanzaro – Lamezia Terme, quale parte di un finanziamento più complessivo di 220 milioni destinato alla linea Catanzaro-Sibari. Nel cronoprogramma l’elettrificazione della tratta Catanzaro – Lamezia doveva concludersi entro il 2023. Il progetto che era stato definito utilizzando l’elettrificazione del tragitto tradizionale aveva coinvolto i Sindaci delle due città di Catanzaro e Lamezia Terme. Un percorso di sinergia istituzionale importante. Ad oggi, nonostante l’annuncio da parte di RFI dell’implementazione del sistema ERTMS, che migliora la sicurezza ferroviaria, permangono incertezze significative circa l’avanzamento del progetto di elettrificazione. I ritardi registrati sollevano interrogativi in merito alla conclusione di un’opera così strategica per l’area centrale della Regione». A denunciarlo è Domenico Giampà, consigliere provinciale di Catanzaro.

«Non può rimanere un enigma»

«In un contesto – continua – dove si discute dell’importanza dell’asse strategico della Città-Territorio dei due mari e del completamento della metropolitana di superficie, l’elettrificazione della linea ferroviaria Catanzaro-Lamezia non può rimanere un enigma. Credo sia fortemente necessario che RFI e le istituzioni competenti forniscano aggiornamenti chiari e un cronoprogramma aggiornato. Anche perché se dell’avanzamento dei lavori rispetto ai tempi dell’accordo si sa poco, delle risorse per l’elettrificazione della linea tra Catanzaro L. a Melito Porto Salvo non è rimasto nulla. Pertanto se l’alta velocità si ferma ad Eboli, l’elettrificazione muore a Catanzaro Lido».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato