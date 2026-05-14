nel lametino

LAMEZIA TERME Era stato sottoposto agli arresti domiciliari la mattina del 25 marzo scorso con l’accusa di usura ai danni di un altro imprenditore agricolo della zona, che lo aveva accusato di avergli concesso un prestito a condizioni usurarie, approfittando del suo stato di bisogno. Ora il gip del Tribunale di Lamezia Terme, Rosario Aracri, ha revocato la misura cautelare nei confronti dell’imprenditore agricolo di San Pietro a Maida, escludendo la gravità indiziaria del reato contestato. La misura era stata eseguita dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Girifalco, che avevano condotto le indagini su delega della Procura lametina. Contestualmente all’esecuzione del provvedimento, i militari avevano trovato nella disponibilità dell’indagato quasi 130mila euro in contanti, nascosti all’interno di un pollaio. Una circostanza che, nella fase iniziale dell’inchiesta, era stata ritenuta rafforzativa dell’ipotesi accusatoria. L’uomo, assistito dagli avvocati Aldo Ferraro e Antonio Procopio, si era però difeso sin da subito sostenendo una versione diversa: i rapporti con la persona offesa non avrebbero riguardato un prestito usurario, ma la compravendita di un trattore. Mezzo che, secondo la difesa, non gli sarebbe mai stato consegnato nonostante il pagamento del prezzo richiesto. In questa prospettiva, l’indagato aveva sempre sostenuto di essere lui la parte danneggiata della vicenda.

Il procedimento

Un primo passaggio favorevole era arrivato davanti al Tribunale del Riesame di Catanzaro, che aveva annullato il sequestro del denaro ritrovato in possesso dell’indagato, dopo che la difesa ne aveva dimostrato la provenienza lecita. In quella sede, tuttavia, era stata confermata la misura cautelare degli arresti domiciliari. In attesa del deposito delle motivazioni del Riesame, i difensori hanno quindi svolto ulteriori e articolate indagini difensive, anche con l’ausilio tecnico del dottore Antonio Andrea Miriello per la trascrizione di numerose intercettazioni che erano state ritenute irrilevanti dalla polizia giudiziaria. Conversazioni che, secondo la prospettazione difensiva, una volta ascoltate e trascritte, avrebbero confermato la versione resa sin dall’inizio dall’indagato. Proprio gli esiti di queste attività difensive hanno portato il gip di Lamezia Terme a rivalutare il quadro indiziario.

Gli elementi della difesa

Nel provvedimento di revoca, il giudice richiama infatti elementi ritenuti idonei a smentire le dichiarazioni rese dalla persona offesa e a metterne in discussione l’attendibilità. In particolare, secondo quanto emerso dalle intercettazioni, lo stile di vita del denunciante sarebbe risultato incompatibile con la rappresentazione di un soggetto in uno «stato di bisogno» tale da dover ricorrere a un prestito a tassi usurari. La difesa avrebbe inoltre prodotto atti acquisiti presso enti pubblici e banche, ritenuti utili a confermare la ricostruzione fornita dall’indagato sulla vicenda del trattore. Documentazione che, secondo il gip, ha inciso in maniera decisiva sulla tenuta dell’originaria ipotesi accusatoria. Da qui la decisione di revocare gli arresti domiciliari. Per il giudice, allo stato, non sussistono più i gravi indizi di colpevolezza per il reato di usura contestato all’imprenditore agricolo. Il provvedimento dispone quindi la cessazione della misura cautelare e la liberazione dell’indagato, se non detenuto per altra causa. (Gi.Cu.)

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