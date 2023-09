Strage a Rotterdam in due sparatorie

gli assalti

ROMA «Diverse persone sono state uccise oggi nel corso di almeno due sparatorie a Rotterdam» in Olanda. Lo scrive il quotidiano De Telegraaf citando la polizia. Le forze dell’ordine parlano di “vittime”, senza però fornire un bilancio preciso, sottolineando che intendono prima informare i parenti e i familiari. La polizia olandese ha reso noto che un uomo è stato arrestato per le sparatorie in due diversi luoghi della città. Si tratta di un 32enne sospettato di avere aperto il fuoco in un appartamento e poi di avere fatto irruzione in un ospedale dove avrebbe appiccato un incendio. Lo riportano i quotidiano olandesi De Telegraaf e Volkrant, che precisano che la situazione al momento è ancora caotica.

«E’ stato arrestato un residente di Rotterdam di 32 anni. È sospettato di essere coinvolto in due violenti incidenti. Escludiamo che ci sia un secondo uomo». Lo scrive su X la polizia di Rotterdam a seguito delle sparatorie che si sono verificate oggi nella città olandese e che hanno causato – sempre a detta delle forze dell’ordine – varie vittime.

Rotterdam è spesso teatro di sparatorie, solitamente attribuite a regolamenti di conti tra bande di narcotrafficanti rivali. Le autorità terranno a breve una conferenza stampa per fornire maggiori dettagli su quanto accaduto. Nel 2019, tre persone furono uccise a colpi di arma da fuoco mentre erano a bordo di un tram a Utrecht. (Ansa)