Diamante, il 2 ottobre il conferimento della cittadinanza onoraria a Gratteri

il riconoscimento

DIAMANTE Il procuratore Nicola Gratteri sarà cittadino onorario del Comune di Diamante. Lo riferisce una nota. Come annunciato durante il Festival del Peperoncino, nel corso del quale l’attuale responsabile della Dda di Catanzaro e da poco eletto a capo della Procura di Napoli è stato ospite di un evento-intervista con il giornalista Arcangelo Badolati – la città di Diamante su iniziativa del sindaco, Ernesto Magorno, conferirà la cittadinanza onoraria al prestigioso magistrato “per l’encomiabile impegno da sempre profuso – si legge nella motivazione – nel contrastare la criminalità organizzata e per il prezioso lavoro di garante della legalità e della giustizia svolto con grande professionalità, alto senso del dovere e straordinarie doti umane e intellettuali, a servizio della Calabria e del Paese e in difesa della democrazia e della libertà”. La cerimonia avrà luogo il prossimo 2 ottobre alle 18.00 nella Sala Consiliare del Comune di Diamante.