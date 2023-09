Una sezione “Sezione dello Stretto” nella biblioteca della Mediterranea

l’iniziativa

REGGIO CALABRIA Il 2 ottobre, alle 17.00, si terrà la l’inaugurazione della Sezione dello Stretto della Biblioteca dell’Area di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane “Rodolfo De Stefano” dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

La Biblioteca è ubicata nel cuore di Reggio Calabria, a Palazzo Zani, sede del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane, in Via Dei Bianchi n. 2, ed è aperta al pubblico.

La Sezione dello Stretto è stata realizzata in attuazione del Progetto “Lo Stretto di Messina dall’antichità ad oggi: un viaggio nel tempo”, finanziato dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, di cui è responsabile la Prof.ssa Marina Mancini, Coordinatrice scientifica del Sistema Bibliotecario dell’Ateneo reggino.

La creazione di una sezione tematica dedicata allo Stretto intende promuovere l’acquisizione, l’approfondimento e la diffusione della conoscenza della storia, dell’arte, della letteratura, dell’archeologia e delle tradizioni popolari e religiose dell’area dello Stretto, nonché delle specificità di quest’area nei settori della tutela dell’ambiente, delle infrastrutture di trasporto, della disciplina della navigazione e sicurezza marittima.

La Sezione dello Stretto accoglierà studiosi che vogliano condurre ricerche al riguardo e organizzerà conferenze, seminari e incontri destinati a specifiche categorie di fruitori, tra cui studenti delle scuole secondarie di secondo grado, studenti universitari, iscritti a corsi post lauream, viaggiatori individuali e partecipanti a viaggi di gruppo.

Sono partner del Progetto: la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia; la Lega Navale Italiana; i Club di Territorio di Reggio Calabria e di Messina del Touring Club Italiano; l’Associazione Pietre di Scarto; e il Centro Internazionale Scrittori della Calabria – C.I.S.