Sbarco “autonomo” nella Locride, un gruppo di 61 migranti approda nella notte a Bianco

L’EMERGENZA

BIANCO Un gruppo di 61 migranti, in buona parte composto da nuclei familiari, sono sbarcati autonomamente nella notte scorsa a Bianco, sulla costa jonica reggina. I migranti, che hanno risalito il mar Jonio a bordo di una barca a vela sequestrata dalla Guardia costiera, sono in massima parte di nazionalità mediorientale. I nuovi arrivati sono stati soccorsi ed avviati a Roccella Jonica dove, all’interno dell’area portuale, troveranno ospitalità nella tensostruttura gestita dalla Croce rossa, dalla protezione civile comunale e da un gruppo di sanitari di Medici senza frontiere per essere sottoposti ai controlli sanitari e di sicurezza. (Agi)