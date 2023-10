Antoniozzi: «Nessuna interruzione a Cosenza del servizio di elisoccorso»

il caso

COSENZA Sulla vicenda del servizio di elisoccorso sospeso a Cosenza denunciata prima dai consiglieri comunali del Psi e poi dal sindaco Franz Caruso, interviene Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. «So che il direttore generale dell’azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Antonello Graziano – afferma Antoniozzi – aveva già smentito la cessazione del servizio di elisoccorso a Cosenza che è composto da tre mezzi efficienti. Ho contattato indirettamente la direzione generale dell’azienda sanitaria – aggiunge – e posso dire che i timori espressi da alcuni consiglieri comunali e raccolti dal sindaco non sono fondati. In realtà non avevo dubbi che fosse così pensando all’importanza dell’elisoccorso nei sistemi di emergenza per cui sarebbe stato altamente improbabile una interruzione che nei fatti non esiste».