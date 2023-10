«Sensibilità e solidarietà» nel corso di formazione di carabinieri e Misericordia

l’iniziativa

VIBO VALENTIA Domenica 1 ottobre presso l’hotel Certosa di San Bruno, il Sim (Sindacato italiano militare) carabinieri Calabria ha organizzato con grande successo un corso di formazione dedicato all’uso del Defibrillatore automatico esterno (Dae) e al conseguimento della certificazione Basic Life Support and Defibrillation (Blsd). Questo prezioso corso, riservato esclusivamente agli iscritti del Sim carabinieri Calabria, è stato reso possibile grazie alla generosa e gratuita collaborazione della Misericordia.

L’attività formativa, promossa con grande sensibilità dalla Segreteria Provinciale di Vibo Valentia, grazie ai segretari Giovanni Carlino e Vincenzo Mastronardi, ha visto la partecipazione attiva del personale del Sim Carabinieri, offrendo loro l’opportunità di acquisire competenze cruciali in materia di rianimazione cardiopolmonare (Rcp) e utilizzo del defibrillatore. Il corso si è sviluppato in due fasi: una teorica e una pratica, consentendo agli iscritti di acquisire conoscenze approfondite e competenze pratiche sul campo.

L’evento formativo è stato inaugurato dai calorosi saluti dei segretari provinciali, del direttore di IrcaComunicazioni e dell’istruttore della Misericordia, nonché nostro dirigente sindacale. Questo entusiasmo ha dato il via a una giornata intensiva di apprendimento e pratica, culminando in un accertamento finale e nel rilascio di una certificazione valida per 24 mesi, attestante la competenza nel campo della rianimazione cardiopolmonare e dell’utilizzo del defibrillatore.

Il Sim Carabinieri Calabria si è impegnato con determinazione nell’assicurare e incentivare l’attività formativa professionale dei propri appartenenti, coprendo tutte le spese relative all’organizzazione dell’evento, compresi sala e pranzo. Questo impegno è stato reso possibile grazie alla generosa contribuzione della Misericordia che ha offerto il corso gratuitamente, dimostrando così una sensibilità e una solidarietà che meritano il nostro plauso e riconoscimento.

L’organizzazione desidera esprimere «un caloroso ringraziamento alla Misericordia di Ruvo del Monte con il suo governatore Antonio Santoro, segretario Sim CC di Vibo Valentia, il loro prezioso contributo e a tutti i partecipanti che hanno reso possibile il successo di questa iniziativa formativa. Questo corso è fondamentale per la sicurezza e il benessere della nostra comunità e riflette l’impegno costante del Sim Carabinieri Calabria nel promuovere la formazione e la preparazione professionale dei propri membri».