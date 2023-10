Violenze fisiche e psicologiche nei confronti dell’ex convivente, 42enne arrestato nel Crotonese

il fatto

COTRONEI Nella mattinata dell’1 ottobre i Carabinieri della Stazione di Cotronei hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Crotone, su richiesta della Procura della Repubblica di quel capoluogo, nei confronti di un 42enne del posto con l’accusa di atti persecutori.

Le indagini sono state immediatamente avviate dai Carabinieri a seguito della denuncia sporta dalla ex convivente dell’uomo la quale ha raccontato agli inquirenti di aver subito violenze fisiche e psicologiche negli ultimi sei mesi.

È stata quindi attivata nell’immediatezza, mediante il coordinamento del pm di turno della Procura della Repubblica, la procedura del “Codice Rosso” che ha consentito in breve tempo di porre termine alle continue violenze nei confronti della vittima e di trarre in arresto l’uomo, attualmente detenuto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.